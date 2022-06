Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vo štvrtok o 6.00 h hlásil tretí stupeň povodňovej aktivity na štyroch vodných tokoch v okresoch Český Krumlov a Prachatice v Juhočeskom kraji a v okolí obce Průhonice v Stredočeskom kraji. Hasiči v Juhočeskom kraji absolvovali v noci celkovo 230 výjazdov, z čoho 106 sa vzťahovalo na popadané stromy a 88 na odčerpávanie vody domov.

Najviac práce im spôsobovala vyliata rieka Polečnica v Českom Krumlove a Zlatý potok v okrese Prachatice, uviedla hovorkyňa hasičov Vendula Matějů.

Hasiči museli zasahovať v Borové Zdroj: Twitter

"Všetky rieky v Juhočeskom kraji už kulminovali a situácia sa upokojuje," uviedli hasiči vo štvrtok ráno. Odstraňovanie následkov búrky a dažďa bude podľa ich predpokladov pokračovať minimálne počas celého dňa.

Česko zasáhly prudké bouřky. Vydatné večerní deště rozvodnily některé toky a komplikovaly dopravu na železnici. Nejvážnější situace je v Českém Krumlově na Polečnici, v Hracholuskách na Zlatém potoku, v Bavorově na Blanici a na Botiči v pražských Průhonicích. pic.twitter.com/5jJwWTXLRw — ČT24 (@CT24zive) June 30, 2022

České dráhy hlásili pre nepriaznivé počasie niekoľko obmedzení na železničných tratiach, píše TV Nova. Rýchlik medzi Karlštejnom a Zadním Třebaním v Stredočeskom kraji narazil do kusu spadnutej skaly, zranenia však neutrpeli žiadne osoby.

Hasiči zasahovali aj v hlavnom meste Praha, kde od večera do 6.00 h ráno absolvovali v spojitosti s počasím 25 výjazdov.

Meteorológovia v stredu popoludní hlásili búrky aj na niektorých miestach v Pardubickom a Olomouckom kraji a v kraji Vysočina.

Do piatka 22.00 h je v platnosti výstraha pred vysokými a veľmi vysokými teplotami na juhu Moravy a v Moravskosliezskom kraji. V Juhomoravskom a Zlínskom kraji by mala skončiť už vo štvrtok o polnoci. Výstraha pred požiarmi je platná až do odvolania v Juhomoravskom a Zlínskom kraji a v častiach Olomouckého a Pardubického kraja, dodáva TV Nova.

Česko zasiahli silné búrky. Zdroj: Facebook/Pavla Dračková