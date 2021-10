Sobianin nariadil nezaočkovaným ľuďom nad 60 rokov, aby pracovali z domu. Opätovne tiež zaviedol kvóty na tzv. prácu z domu a povinné očkovanie rozšíril na zamestnancov v sektore služieb.

Opatrenia budú v platnosti od 25. októbra do 25. februára 2022, informuje agentúra AFP.

Tzv. domáci režim sa bude vzťahovať na ľudí nad 60 rokov a osoby s chronickými ochoreniami. Nebude však platiť pre zaočkovaných ani ľudí, ktorí covid prekonali v posledných šiestich mesiacoch, približuje ruský spravodajský portál Meduza.io. Ľudia v zmienenom režime budú môcť svoje domácnosti opúšťať napríklad za účelom prechádzky či športovania vonku.

Sobianin okrem toho stanovil, aby firmy prešli čiastočne na režim tzv. práce na diaľku. Takýmto spôsobom má pracovať najmenej 30 percent ich zamestnancov, ako aj všetci zamestnanci nad 60 rokov alebo trpiaci chronickým ochorením.

Výnimku majú osoby, ktorých prítomnosť je na pracovisku nevyhnutná, ako aj zaočkovaní či ľudia, čo covid prekonali. Do práce tiež musia chodiť zdravotníci i zamestnanci strategických podnikov alebo spoločností pôsobiacich v sektore obrany, ako napríklad ruskej štátnej spoločnosti pre jadrovú energetiku (Rosatom) či ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos).

Úrady v Moskve okrem toho nariadili povinnú vakcináciu zamestnancov sektoru služieb s tým, že do 1. januára 2022 majú mať takéto podniky najmenej 80 percent zaočkovaných zamestnancov.

Rusko zaznamenalo v utorok nový rekordný denný nárast úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, ktorých za posledných 24 hodín pribudlo 1015. Ide o najväčší počet úmrtí od začiatku pandémie v Rusku, kde doteraz zaznamenali vyše osem miliónov prípadov nákazy a 225.325 súvisiacich úmrtí.

Ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová ešte pred Sobianinovým vyhlásením navrhla zaviesť v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciu na celom území Ruska dni pracovného pokoja, a to v čase od 30. októbra do 7. novembra a v oblastiach s mimoriadne zlou situáciou už od 23. októbra. Portál Meduza.io uvádza, že o tomto opatrení rozhodne v stredu prezident Vladimir Putin.