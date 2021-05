Počet nakazených na 100.000 obyvateľov za týždeň predstavoval v pondelok v Rakúsku hodnotu 97,7. Naposledy bola dvojciferná incidencia evidovaná vlani 17. októbra (97,9). Pribudlo 820 nakazených, čo je tiež najmenej za uplynulých sedem mesiacov. Menej než 1000 nových prípadov bolo zaznamenaných 12. októbra, keď ich pribudlo 979. V nedeľu bolo však v Rakúsku vykonaných len 27.179 PCR testov. V priemere počas minulého týždňa otestovali denne 73.000 osôb.

Najvyššia hodnota incidencie nákazy (587) bola v Rakúsku evidovaná 13. novembra 2020. K hodnote 100 sa začala približovať vo februári, avšak neskôr sa situácia opäť výrazne zhoršila pre výskyt nových variantov koronavírusu a tretej vlne pandémie, ktorá spôsobila čiastočné preťaženie tamojších nemocníc.

Zlepšené ukazovatele vývoja nákazy sú podľa kancelára Sebastiana Kurza dôkazom, že "kroky otvárania krajiny o deväť dní prídu v správnom čase". "Počítame s tým, že táto tendencia bude pokračovať i v nasledujúcich dňoch a budeme mať dobré predpoklady pre budúcotýždňové otváranie," uviedol s tým, že v tom čase budú prvou dávkou vakcíny zaočkované už tri milióny Rakúšanov.

Uvoľnenie opatrení v oblasti gastronómie, turizmu či voľnočasových aktivít, naplánované na budúcu stredu 19. mája, oznámi úrad rakúskeho kancelára už teraz v pondelok 10. mája o 14.00 h na tlačovej konferencii po videokonferencii s krajinskými premiérmi.

Rakúsko chce od uvedeného termínu otvoriť vnútorné i vonkajšie priestory pohostinstiev podľa "modelového regiónu" Vorarlberska, pričom sa počíta napríklad s registráciou hostí či negatívnym testom na koronavírus, prípadne s potvrdením o prekonaní choroby COVID-19 či o očkovaní. Raz týždenne by sa mali testovať i zamestnanci reštaurácií a dodržiavať by sa mali dvojmetrové rozstupy medzi stolmi. Otváracia doba by bola povolená v čase 05.00-22.00 h.

Cez deň by sa vonku podľa návrhu mohlo stretávať najviac desať osôb z rôznych domácností plus maximálne desať maloletých. Povolené by mali byť zhromaždenia do 50 osôb bez priradeného miesta na sedenie s podmienkou registrácie účastníkov.