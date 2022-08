Kyrylenko na sociálnej platforme Telegram uviedol, že ruské sily zasiahli zastávku mestskej verejnej dopravy, na ktorej čakalo na spoj množstvo ľudí. Medzi zranenými sú podľa jeho slov aj tri deti.

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak útok podľa denníka The Guardian označil za ďalší teroristický čin Ruska. Apeloval na ďalšie krajiny, aby Ruskú federáciu vyhlásil za štát, ktorý podporuje terorizmus. To by znamenalo ďalšie sankcie voči Moskve.

Silné výbuchy bolo počuť vo štvrtok aj v juhoukrajinskom meste Mykolajiv, píše agentúra AP citujúc aktuálnu správu o vývoji vojny, ktorú zverejnila kancelária prezidenta Volodymyra Zelenského. Za posledných 24 hodín boli na Ukrajine zabití najmenej štyria civilisti a desať ďalších utrpelo zranenia. Cieľom ostreľovania sa stalo deväť oblastí Ukrajiny vrátane dvoch štvrtí v Mykolajive.

Ruská armáda údajne vypálila 60 rakiet na mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že ostreľovanie poškodilo asi 50 obytných budov a niektoré strely zasiahli elektrické vedenia, čo spôsobilo výpadky prúdu. Predstavitelia mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny uviedli, že rakety vypálené z ruského územia zasiahli tamojšie priemyselné oblasti.