PK 17 Washington - Ľudia sa zhromaždili na proteste o interrupciách pred budovou Najvyššieho súdu USA vo Washingtone 24. júna 2022. Najvyšší súd Spojených štátov v piatok zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. FOTO TASR/AP Demonstrators protest about abortion outside the Supreme Court in Washington, Friday, June 24, 2022. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Zdroj: Jacquelyn Martin