Tretí evakuačný let českej armády z afganského hlavného mesta Kábul pristál v stredu večer na vojenskom letisku Praha-Kbely. Podľa ministra obrany ČR Lubomíra Metnara bolo na palube 62 pasažierov. Let mal medzipristátie v azerbajdžanskom Baku, kde dotankoval palivo.

Na palube boli aj afganskí tlmočníci s deťmi, držitelia trvalého pobytu v Českej republike, ako aj štyria Afganci, o ktorých prepravu požiadalo Slovensko. Evakuáciu koordinoval krízový štáb ministerstva zahraničných vecí ČR s českou armádou, uviedol podľa spravodajskej stanice ČT24 Metnar.

Na kábulskom letisku zostalo ešte niekoľko afganských rodín alebo osôb s väzbami na ČR, uviedla Miroslava Pašková zo spolku Vlčí máky. Ďalšie osoby sa podľa nej snažia dostať na letisko. Spolok vyzval vládu, aby sa uskutočnil ďalší evakuačný let.

Zdroj: Michael Probst

"V Afganistane zostávajú ľudia, ktorých potrebujeme evakuovať do Českej republiky. Sú to v prvom rade spolupracovníci českej armády, ministerstva zahraničných vecí a ich malé deti, ktorí sa zatiaľ nedostali do prvých dvoch špeciálov," priblížila pred odletom špeciálu z Kábulu hovorkyňa rezortu diplomacie Eva Davidová.

Na mieste sú podľa nej stále aj ďalší ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v Českej republike, dodala.

Predchádzajúce evakuačné lietadlo českej armády pristálo v Prahe-Kbeloch v utorok večer. Na jeho palube bolo 87 pasažierov. Boli medzi nimi Česi vrátane českého veľvyslanca Jiřího Balouna, Afganci a dvaja Poliaci. Už v pondelok pristálo v Česku prvé evakuačné lietadlo, ktoré priviezlo 46 ľudí.

Vyslanie tretieho stroja ocenil predseda senátneho výboru pre bezpečnosť Pavel Fischer. "S ohľadom na veľkosť našej krajiny, na zmätky, ktoré tu panovali okolo plánovania, aj na mimoriadne zložitú situáciu v samotnom Kábule, je tretia cesta v takomto rekordne krátkom čase obdivuhodný výkon," napísal na Twitteri.

Afganistan je už v područí islamistov z Talibanu, ktorí najnovšie obsadili aj prezidentský palác v Kábule. Zdroj: Getty Images, TASR

Česko, rovnako ako ďalšie členské krajiny protitalibanskej koalície, sa z Kábulu snaží evakuovať svojich zamestnancov a miestnych spolupracovníkov. Krajiny svoju snahu zrýchlili po tom, ako sa radikálne islamistické hnutie Taliban zmocnilo Kábulu.

Evakuovaných Afgancov čaká v Česku desať dní karantény. "Počas tejto doby budeme riešiť ich povolenia na pobyt," uviedol v utorok minister vnútra ČR Jan Hamáček. Nasledovať budú individuálne rozhovory s evakuovanými o ich budúcnosti.

Podľa českého premiéra Andreja Babiša je možné, že si zvolia cestu za rodinami, ktoré majú vo Francúzsku či inde v Európe. Afganci podľa premiéra získajú víza a počas karantény budú tiež zaočkovaní. Všetci budú v prvých dňoch ubytovaní na jednom mieste.

Taliban prakticky ovládol celý Afganistan, v ktorom plánuje vyhlásiť vlastnú vládu. Zdroj: Profimedia

Českí vojaci pôsobili v Afganistane od roku 2002, od tej doby sa ich tam vystriedalo 11.500, niektorí aj opakovane. Podľa údajov ministerstva obrany výdavky na afganské misie v rokoch 2002 až 2020 predstavovali približne 20 miliárd korún.