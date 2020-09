V Českej republike pribudlo v pondelok 1287 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ich celkový počet tak stúpol na 65.883, vyplýva to z údajov zverejnených v utorok ráno na webe ministerstva zdravotníctva.

V dôsledku nákazy doteraz zomrelo 618 ľudí, uzdravilo sa 31.779 osôb. Počet aktívnych prípadov dosiahol 33.466.

Aktuálne je hospitalizovaných 820 osôb a vykonalo sa ďalších 10.377 testov (údaje platné k pondelňajšej 18.10 h). Týždenník Respekt na svojej webovej stránke v pondelok informoval, že český minister zdravotníctva Roman Prymula navrhne zavedenie núdzového stavu, a to zrejme už na najbližšom zasadaní českej vlády.

"Urobiť to určite musíme. Bez toho veľká šanca nie je. Myslím si, že to bude na prvom zasadaní vlády," povedal Prymula. Najbližšie zasadanie vlády bolo pôvodne na programe až v pondelok 5. októbra - po voľbách do Senátu a miestnych zastupiteľstiev (2. - 3. októbra). Český premiér Andrej Babiš vo vysielaní stanice TV Nova v pondelok večer oznámil, že vláda sa mimoriadne zíde už v stredu. Riešiť sa podľa neho bude práve vyhlásenie núdzového stavu.

Babiš zároveň povedal, že príslušný návrh podporí. Núdzový stav vyhlasuje vláda ČR a je na to potrebný súhlas Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.