Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Novavax má účinnosť vyše 90 percent, a to aj proti variantom koronavírusu, oznámil v pondelok tento výrobca po vykonaní rozsiahleho výskumu v USA. Píše o tom tlačová agentúra AFP.

Uvedená očkovacia látka "preukazuje 100-percentnú ochranu pred miernym a závažným priebehom ochorenia a jej celková účinnosť je 90,4 percenta", napísala spoločnosť Novavax v oznámení. Dodala, že "do výskumu bolo zapojených 29.960 účastníkov na 119 miestach v Spojených štátoch a Mexiku, pričom sa posudzovala účinnosť, bezpečnosť a imunogenicita vakcíny (schopnosť vyprovokovať imunitnú odpoveď v tele človeka).

Firma Novavax so sídlom v americkom štáte Maryland uviedla, že má v úmysle v tretej štvrtine roka 2021 požiadať regulačný úrad o schválenie vakcíny. Potom sa podľa svojich slov bude snažiť vyrobiť 100 miliónov dávok za mesiac do konca tretej štvrtiny roka a 150 miliónov dávok za mesiac do konca tohto roka.

"Dnes je Novavax o jeden krok bližšie k vyriešeniu kritickej a úmornej núdze vo verejnom zdraví na celom svete, ktorý potrebuje ďalšie očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19," uviedol Stanley C. Erck, prezident a výkonný šéf Novavaxu.

Niektoré bohaté krajiny v očkovaní svojho obyvateľstva pokročili, píše AFP. Stále však vyvoláva obavy to, že mnohé chudobnejšie krajiny boli z celosvetového programu očkovania vynechané. Miera zaočkovanosti v najchudobnejších krajinách sveta ďaleko zaostáva za priemyselnými veľmocami zo skupiny krajín G7 a ďalšími bohatými štátmi. Pokiaľ ide o zatiaľ podané dávky, nerovnováha medzi G7 a nízkopríjmovými krajinami sveta - ako ich definuje Svetová banka - je 73 k jednej.

Na rozdiel od konkurenčných vakcín tá od Novavaxu - oficiálne známa ako NVX-CoV2373 - nemusí byť skladovaná pri extrémne nízkych teplotách.

Spoločnosť uviedla, že vakcína sa "skladuje pri 2 až 8 stupňoch Celzia, čo umožňuje jej distribúciu za použitia kanálov už existujúcej zásobovacej siete".

To aspoň teoreticky znamená, že dávky by sa dali jednoduchšie prepravovať a podávať v krajinách s menej rozvinutou zdravotníckou infraštruktúrou.