Nový americký prezident Joe Biden sa zameria na reformu systému zdravotného poistenia a zvýšenia daní. Pravdepodobne dôjde aj k zmene legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a klímy. Taktiež chce otvárať témy týkajúce sa historickej nerovnosti rás. Pre TASR to uviedol odborník na zahraničnú politiku a medzinárodnú bezpečnosť z Erazmovej Univerzity v Rotterdame Michal Onderčo, ktorý v minulosti pôsobil aj na Kolumbijskej či Stanfordovej univerzite v USA.

Biden v otázke bezpečnosti podľa analytika bude na základe sľubu z kampane pracovať na zlepšení vzťahu s transatlantickými spojencami. „Vníma, že spojenie s európskymi členmi NATO nie je len o tom, že Američania poskytujú bezpečnostné záruky, ale aj o tom, že niečo z toho dostávajú naspäť. To niečo je politická podpora pre rôzne snahy, ktoré USA majú. Napríklad snahu získať lepšie pozície pri určovaní technologických štandardov. Teda väčšie politické témy, v rámci ktorých Biden vidí, že spojenie s Európanmi sa môže USA vyplatiť,“konštatoval.

Podľa bezpečnostného analytika sa európska bezpečnosť s novým prezidentom, ktorý vzišiel z demokratov, nevráti do čias, kedy sa európski spojenci z NATO plne spoliehali na USA. Skúsenosť s Donaldom Trumpom, ktorý tlačil na zvyšovanie výdavkov v rámci NATO a ktorý sa vyhrážal vystúpením z organizácie, im podľa neho dala najavo, že slepo sa spoliehať na USA nie je úplne najlepšia možnosť.

„Čo je možné vidieť aj na súčasných vyjadreniach európskych lídrov, ktorí hovoria o tom, že Európa sa musí byť schopná postaviť na vlastné nohy v technologickej a vojenskej oblasti. Znie to veľmi pekne, avšak v istom momente to bude pre európskych lídrov znamenať to, že budú musieť urobiť tvrdé rozhodnutia, ktoré budú aj finančne náročné. Nie som si úplne istý, či všetci lídri sú ochotní, schopní a majú úplne jasno v tom, ako tieto rozhodnutia budú chcieť urobiť,“upozornil.

Vzťah USA k strednej Európe

