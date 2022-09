"Ostreľovanie spôsobilo kompletný výpadok prúdu v Enerhodare a marí bezpečnostnú operáciu v neďalekej Záporožskej (jadrovej elektrárni)," uviedol na sociálnej sieti Twitter šéf MAAE Rafael Grossi s tým, že ide o "dramatický vývoj".

"Je to absolútne neprijateľné," reagoval Grossi a vyzval na "okamžité zastavenie ostreľovania v celej oblasti". "Len to zaistí bezpečnosť zamestnancov a umožní trvalé obnovenie dodávok energie do Enerhodaru a do elektrárne," dodal.

Grossi priblížil, že o ostreľovaní sa dozvedel v piatok od personálu MAAE, ktorý sa tam nachádza. Ako povedal, hovorili o "vážnej situácii, ktorá nastala uplynulú noc".

Kyjev v stredu vyzval na to, aby bola v záporožskej elektrárni zriadená medzinárodná misia a naliehal na evakuáciu tamojších obyvateľov pre obavy z jadrovej katastrofy.

Rusko obsadilo záporožskú elektráreň začiatkom marca bezprostredne po začiatku invázie na Ukrajinu. Jej areál sa už v auguste opakovane stal terčom ostreľovania, z ktorého sa Kyjev a Moskva navzájom obviňujú.