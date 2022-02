Roztržka okolo vlajky sa pritom udiala v rovnaký deň, keď minister zahraničných vecí Ivan Korčok uistil Ukrajinu o podpore Slovenska a stretol sa s ukrajinským prezidentom. "Ivan Korčok dnes v Kyjeve potvrdil pevnú a neochvejnú pozíciu Slovenska pri podpore Ukrajiny," uviedlo veľvyslanectvo Ukrajiny na sociálnej sieti.

Náš východný sused však správanie poslancov v parlamente tvrdo odsúdila a žiada ospravedlnenie. "Nesprávne zaobchádzanie s vlajkou Ukrajiny poslancov Mareka Kotlebu a Andreja Medveckého, nemôže otriasť jej podporu. Odsudzujeme a žiadame o ospravedlnenie," uviedlo veľvyslanectvo.

Na situáciu zareagoval aj samotný Korčok. "Niekoľko týždňov trvajúca hystéria a strašenie ľudí kvôli obrannej zmluve s USA, sa premenila na besnenie opozície a extrémistov v parlamente. Už je veru ťažko medzi nimi rozoznať rozdiel. Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že k tomu došlo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve. Diplomatickou cestou sa ospravedlníme." uviedol na sociálnej sieti. Minister chce po návrate z Kyjeva zvolať ďalšiu rozpravu.

Utorkovú diskusiu poslancov o obrannej dohode s USA prerušili Kotlebovci. Opoziční poslanci ĽSNS Peter Krupa a Andrej Medvecký zablokovali rečnícky pult a stáli pred ním so slovenskou zástavou.

Na to zareagovali poslanci SaS Miroslav Žiak a Jana Bittó Cigániková, ktorí pred nich predstúpili s ukrajinskou vlajkou. Kotlebovci ich obliali vodou a neminuli ani vlajku našich susedov. Následne poslanec Marek Kotleba vytrhol vlajku z rúk saskárov.