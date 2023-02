"Pre nás by to bola v našich vzťahoch krajná medza. Povedal mi, že sa to nechystajú urobiť – že to neplánujú. My však zostaneme ostražití," povedal Borrell po tom, ako počas uplynulého víkendu hovoril s vysokopostaveným čínskym diplomatom Wang Im.

Na každoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) obvinil Wang Spojené štáty z toho, že svojím "hysterickým" správaním porušujú medzinárodné pravidlá. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu vyhlásil, že Čína zvažuje podporiť Moskvu "smrtiacimi prostriedkami", a to "od munície až po samotné zbrane".

Čína však tieto obvinenia označila za "nepravdivé" a uviedla, že to je práve Washington, kto podnecuje tento konflikt vyzbrojovaním ukrajinských ozbrojených síl. Odkedy Moskva pred rokom napadla Ukrajinu, všetkých 27 členských štátov EÚ sa pevne stavia na stranu Kyjeva, ktorému už poskytlo zbrane a finančnú pomoc vo výške miliárd eur.

Prehlbujúce sa vzťahy Pekingu s Moskvou a jeho odmietanie otvorene odsúdiť agresiu Kremľa vyvolávajú všeobecné obavy. Zatiaľ čo EÚ varovala Peking, blok zvažuje aj plány na urýchlenie výroby a dodávok potrebnej munície pre Kyjev. "Urobíme všetko, čo bude v našich silách. Toto je najnaliehavejšia otázka – ak v nej zlyháme, potom je výsledok vojny skutočne ohrozený," dodal Borrell.