Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching počas stretnutia v Pekingu v utorok 18. júla 2023. FOTO TASR/AP Chinese President Xi Jinping, left, shows the way for Algerian President Abdelmadjid Tebboune as they arrive for a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Tuesday, July 18, 2023. (AP Photo/Ng Han Guan, Pool)

Zdroj: Ng Han Guan