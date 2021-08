"Taliban opakovane vyjadril záujem o rozvoj dobrých vzťahov s Čínou a že sa teší na účasť Číny na obnove a rozvoji Afganistanu," povedala novinárom Chua Čchun-jing.

Afganistan je už v područí islamistov z Talibanu, ktorí najnovšie obsadili aj prezidentský palác v Kábule. Zdroj: Getty Images, TASR

"Vítame to. Čína rešpektuje právo afganského ľudu nezávisle určovať svoj vlastný osud a je ochotná pokračovať v rozvíjaní ... priateľských a kooperatívnych vzťahov s Afganistanom," dodala hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie.

Chua Čchun-jing ďalej vyzvala Taliban, aby "zaistil hladký prechod" moci a dodržal svoje sľuby zriadiť "otvorenú a inkluzívnu islamskú vládu".

Samotný Taliban tvrdí, že Afganci sa ho nemusia báť a že sa nebude mstiť tým, ktorí pomáhali spojencom na čele s USA.

Bojovníci Talibanu sa chvália obsadením prezidentského paláca v Kábule. Zdroj: Twitter

Peking kritizoval minulý týždeň odsun vojakov USA z Afganistanu ako unáhlený. Obáva sa tiež, že by odtiaľ mohli do krajiny preniknúť teroristi, ktorí by bojovali za nezávislosť oblasti Sin-ťiang na severozápade Číny, komentuje AFP.

Vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov medzitým v pondelok uviedol, že Moskva sa rozhodne, či uzná novú vládu Talibanu v závislosti od jej "konania". "Budeme pozorne sledovať, ako zodpovedne budú v blízkej budúcnosti riadiť krajinu. Na základe týchto výsledkov urobí ruské vedenie potrebné závery," konštatoval ruský diplomat.

Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.