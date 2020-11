Vladimír Putin je na čele Ruska už od roku 1999. V prezidentských voľbách v roku 2018 bol už po štvrtý raz zvolený do funkcie a v roku 2020 sa v Ruskej federácii uskutočnilo referendum, v ktorom voliči rozhodli, že Putin môže byť prezidentom počas ďalšieho 16-ročného obdobia. Správy o jeho januárovom odstúpení preto šokovali nielen verejnosť, ale najmä samotných Rusov.

Nie nadarmo dostal Putin prezývku večný vládca. Prezidentom je už neuveriteľných 20 rokov a aj keď definitívne slovo o jeho konci ešte nepadlo, o to, aby odišiel na dôchodok, ho podľa britského denníka The Sun prosí aj jeho mladá milenka Alina Kabaevova (37). Odborníci na videách z tlačových konferencií či z prezidentských návštev spozorovali, ako sa prezidentovi trasú nohy, musí sa podopierať napríklad o stoličku alebo zviera silno ruku od bolesti. Prominentný kritik, profesor a politológ Valery Solovei si je preto istý, že silák Putin trpí Parkinsonovou chorobou, čo by znamenalo koniec jeho 20-ročného vládnutia.

„Putin má rodinu, ktorá má na neho veľmi veľký vplyv. To, že sa chce vzdať moci, oznámi v januári," povedal Solovei s tým, že si už za seba zháňa náhradu. Nie sú to však prvé správy, ktoré hovoria o Putinovom nalomenom zdraví.

Už v roku 2015 poukazoval tím vedcov z lekárskeho centra Univerzity Radboud v Nijmegene v Holandsku na prezidentovu chôdzu, počas ktorej sa mu triasli nohy. Na iných záberoch je zas vidieť, ako má Putin počas chôdze ľavú ruku voľne spustenú popri tele, akoby si ju vôbec necítil.

To, že by mal skutočne parkinsona, zas vyvracajú jeho fotografie na kalendároch, v knihách či na darčekových predmetoch. Putin tohto roku pri príležitosti 20 rokov vládnutia vydal kalendár s vlastnými fotografiami. Putin je na nich znázornený, ako jazdí na koni, otužuje sa, behá, strieľa a na niektorých záberoch je dokonca iba v plavkách alebo bez trička. Informáciu o vážnej chorobe taktiež nepotvrdil ani Kremeľ. Podľa jeho hovorcu sú to samé nezmysly a Putin je v najlepšej forme.