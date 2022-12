Chystá Rusko v januári OBROVSKÚ ofenzívu na Ukrajinu? MRAZIVÉ slová, ktoré vydesia

Ruské sily by mohli byť schopné spustiť veľkú ofenzívu na Ukrajine do konca januára alebo februára budúceho roka aj napriek opakovaným vojenským porážkam a problémom. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.