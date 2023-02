Radikálne islamistické hnutie Taliban (uvádzané i Talibán) v roku 2021 dobylo hlavné mesto Afganistanu a po druhýkrát prevzalo v krajine moc. Kábul sa tak stal sídlom novej vlády, do ktorej si našli cestu i niekdajší radoví bojovníci hnutia. Vymeniť pušky a bojovú vravu za úradnícku prácu však pre nich nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Zmenu života niekdajších džihádistov dokumentoval v pätici rozhovorov z konca roka 2022 nezávislý výskumník Sabawoon Samim. Tie zverejnila na svojej stránke nezisková organizácia Afghanistan Analysts Newtork (AAN) začiatkom februára tohto roku. Samim všeobecne hodnotí, že nové spoločenské postavenie má na bývalých mudžahedínov značný vplyv.

Bojovník Talibanu hliadkuje v lunaparku. Ženám vládne hnutie zakázalo vstup do parkov a lunaparkov v afganskom hlavnom meste Kábul. Zdroj: Ebrahim Noroozi

Svet úradníctva a sedavej práce je jednoducho príliš odlišný od ich predošlých životov. „V Talibane sme nemali obmedzenia, ale teraz musíme neustále sedieť za stolom a počítačom,“ posťažoval sa 24-ročný odstreľovač Huzaifa. Prekáža mu aj opakovanie tej istej práce.

Niekdajší zástupca veliteľa, 27-ročný Kamran dnes pracuje pre ministerstvo vnútra. Cnie sa mu za časmi džihádu. „Predtým sme žili medzi ľuďmi. Mnohí z nás opustili tento jednoduchší život a sú dnes uväznení vo svojich kanceláriách a palácoch,“ dodáva.

Iný mudžahedín, dnes úradník vo vláde, sa prv musel naučiť pracovať s počítačom. Teraz trávi väčšinu svojho času na sociálnych sieťach. „Sme napojení na vysokorýchlostný internet. Mnohí mudžahedíni, vrátane mňa, sa stali závislými na internete a Twitteri,“ vraví 25-ročný Abdul Nafi.

Ďalšou prekážkou pre Nafiho bolo stretávanie sa s ženami. Pár sa ich vyskytlo v počítačovej triede, čo niekdajšieho bojovníka znepokojilo. Priznal tiež, že sa snaží vyhýbať miestnemu trhu, aby sa s nežným pohlavím nemusel stretávať či zhovárať. Podobné problémy zažil aj spomenutý odstreľovač Huzaifa, ktorý dnes pracuje pre afganskú políciu. Uviedol, že on i jeho spolupracovníci sa sprvoti skrývali pred ženami, ktoré od nich chceli pomoc. Zdôraznil, že „v celom našom živote sme sa nikdy nerozprávali s cudzími ženami.“

Vedenie Talibanu preto muselo policajtom vysvetliť, že podľa islamského práva je pre nich ako členov poriadkových zložiek legálne rozprávať sa so ženami. Normálne je však kontakt mužov a žien na verejnosti zakázaný.

Hlavy figurín sú vo výklade obchodu so ženskými šatami zabalené v čiernym plastových vreciach v afganskej metropole Kábul v pondelok 26. decembra 2022. Zdroj: Ebrahim Noroozi

„Čo sa mi nepáči na Kábule sú stále častejšie dopravné zápchy. Minulý rok sa to dalo zniesť, ale v posledných mesiacoch je mesto stále viac a viac upchaté,“ hodnotí situáciu niekdajší veliteľ z radov Talibancov Omar Mansur. Najviac mu okrem zápch v Kábule prekáža i drahý nájom.Nové poriadky sa nepozdávajú ani 26-ročnému Abdulovi Salamovi. Podľa neho si nová vláda už neváži svojich niekdajších bojovníkov, pretože počas mieru nemajú rovnakú hodnotu. „Ak sa sťažujeme, neposlúchame pravidlá, alebo neprídeme do práce, strhnú nám to z platu,“ vraví Salam. Niekdajší mudžahedín má taktiež pocit, že sa bojovníkom už nedostáva takého rešpektu od obyvateľstva, ako to bolo počas vojny.