HS, ktorá má v 151-člennom parlamente štyroch zástupcov, potrebuje podľa tlačovej agentúry Reuters spolu s niekoľkými menšími pravicovými spojencami vyzbierať približne 370.000 podpisov, čo predstavuje desať percent voličskej základne. Stredopravicová chorvátska vláda pod vedením premiéra Andreja Plenkoviča pracuje na tom, aby dosiahla zavedenie eura od roku 2023 a dúfa, že od eurozóny dostane "zelenú" už v prvej polovici budúceho roka.

Plenkovič tvrdí, že prijatie eura by odstránilo menové riziko, znížilo úrokové sadzby, zlepšilo úverový rating krajiny a otvorilo cestu pre ďalšie investície do ekonomiky, ktorej dominuje cestovný ruch. Euroskeptici však vyhlasujú, že ekonomika Chorvátska je príliš slabá a nekonkurenčná na to, aby bola pripravená prijať euro, čo by podľa nich spôsobilo zvýšenie cien.

Podľa výsledkov prieskumu zverejnených v júli len približne 60 percent voličov podporuje prijatie spoločnej euromeny, ktorú používa 19 z 27 členských krajín Európskej únie. Vláda v Záhrebe tvrdí, že referendum nie je nutné, a že Chorváti už prijali euro, keď pred takmer desaťročím v referende odhlasovali vstup svojej krajiny do EÚ.

Organizátori aktuálneho plebiscitu si ako prvý krok želajú ústavnú zmenu, na základe ktorej bude náhrada súčasnej meny (kuny) možná iba prostredníctvom priamej voľby zo strany občanov. "Náš názor je, že rozhodnutie o takejto dôležitej otázke musia prijať občania a nie premiér alebo vláda," povedal počas víkendu pre denník Večernji list jeden z kľúčových organizátorov danej iniciatívy Marijan Pavliček.

Ak sa do 7. novembra podarí vyzbierať dostatočný počet hlasov, ústavný súd môže rozhodnúť, či sa otázkou prijatia eura zaoberali príslušné chorvátske úrady už v čase vstupu krajiny do EÚ, alebo či má táto referendová iniciatíva zákonný základ.