Hector Lora, starosta mesta Passaic v štáte New Jersey uviedol, že praskanie a malé explózie v závode Qualco Inc. naznačujú, že požiar sa približuje k chemikáliám. Obyvatelia mesta Passaic boli evakuovaní a ľuďom žijúcim v neďalekej obci nariadili, aby mali zavreté okná.

"Toto je chemický požiar. Na oblohe vidíte farbu," povedal Lora, dodajúc že hasiči momentálne vyhodnocujú situáciu. Žiadne správy o stratách na životoch neboli bezprostredne zverejnené.

Krízový štáb mesta New York vydal v piatok večer upozornenie, že jeho obyvatelia môžu vidieť alebo cítiť dym z požiaru. Chemický závod sa nachádza asi 13 míľ (21 kilometrov) západne od Manhattanu. Vyrába chemikálie používané na ošetrovanie bazénov a kúpeľov, píše sa na jeho webstránke.

Guvernér New Jersey Phil Murphy v súvislosti s požiarom na Twitteri opakovane vyzval ľudí žijúcich v blízkosti závodu, aby mali pozatvárané okná. "Vyzývame všetkých obyvateľov mesta Passaic, aby zostali v bezpečí, zatiaľ čo hasiči bojujú s rozsiahlym požiarom v chemickom závode pri Route 21," napísal Murphy.

