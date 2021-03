Najväčší škandál v britskej kráľovskej rodine od čias princeznej Diany! Americká moderátorka Oprah Winfrey sa snažila spojiť s Meghan a Harrym ešte pred svadbou, no na rozhovor jej prikývli až po troch rokoch. Výsledkom je dvojhodinové interview, ktoré otriaslo celou britskou monarchiou!

Samovražda, šikana a rasizmus! Vojvodkyňa zo Sussexu si v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah nedávala servítku pred ústa, a tak nečudo, že z jej drsných obvinení je teraz palác hore nohami. Podľa vlastných slov mala Meghan v ťažkých časoch v kráľovskej rodine myšlienky na samovraždu. „Jednoducho som už nechcela žiť," povedala so slzami v očiach. „Myslela som si, že by to vyriešilo situáciu pre všetkých," dodala s tým, že kráľovská rodina jej uprela pomoc v oblasti duševného zdravia.

Tajná svadba

Obrovským šokom pre televíznych divákov bolo aj priznanie, že dvojica uzavrela manželstvo v tajnosti tri dni pred oficiálnou ceremóniou. „Vzali sme sa tri dni pred našou svadbou," povedala Meghan s tým, že manželské sľuby si vymenili v súkromí ešte predtým, ako sa 19. mája 2018 konala na Windsorskom zámku oficiálna svadba vysielaná v televízii. Niekoľko mesiacov po „klamlivej svadbe” Meghan oznámila, že čaká svoje prvé bábätko. Temné myšlienky na samovraždu sa mali u vojvodkyne objaviť práve v tomto období.

Meghan Markleová mala šaty od Givenchy. Zdroj: Internet

