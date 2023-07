Ako informujú novinky.cz, neznámy vydierač sa prihlásil k anonymnému oznámeniu o umiestnení bomby v spoločnosti Seznam.cz z roku 2021. V tom čase evakuovali budovu spoločnosti, no napokon sa žiadna bomba nenašla. Kriminalistom sa nepodarilo zistiť identitu páchateľa.

Vydierač teraz v e-maile adresovanom priamo majiteľovi Ivovi Lukačovičovi priznal, že bombu nahlásil on a údajne plánuje pokračovať v rovnakej činnosti, pokiaľ Lukačovič nevyplatí mastné výkupné.

"Už vtedy som ukazoval, čo viem. Nechcem ale zase pôsobiť škody. Preto sa chcem dohodnúť ešte predtým, ako budem znovu páchať škody tvojej firme. Požadujem 12,7 bitcoinu," napísal v e-mail, ktorý majiteľ spoločnosti zdieľal na svojej sociálnej sieti. Tiež dodal, že mu dáva "tri dni na zaplatenie" a ak tak neurobí, tak vydierač začne s "veľkou e-mailovou kampaňou".

Nabizim nekolik milionu Kc jako odmenu za vypatrani a pravomocne odsouzeni majitele #Bitcoin penezenky "bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7"



Dostanes tolik milionu Kc, kolik on dostane let natvrdo.



Pokud pujde sedet na 5 let, ty dostanes treba 5 milionu Korun.



Tez zmrd… pic.twitter.com/OiphNWi1Ix