Charitatívny fond britského princa Charlesa prijal dar vo výške milióna libier (1,21 milióna eur) od rodiny vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, strojcu útokov v USA z 11. septembra 2001. Informoval o tom nedeľník The Sunday Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

Niekoľko poradcov kráľovskej rodiny údajne podľa novín 73-ročného následníka britského trónu varovali, aby neprijal dar od patriarchu bohatej saudskoarabskej rodiny Bakra bin Ládina a jeho brata Šafíka, nevlastných bratov Usámu, píše agentúra AFP.

Noviny tvrdia, že Charles súhlasil s darom pre organizáciu the Prince of Wales Charitable Fund (PWCF), keď sa v roku 2013 stretol s Bakrom (76) vo svojej londýnskej rezidencii Clarence House, a to napriek námietkam poradcov a jeho kancelárie.

Ich stretnutie sa odohralo dva roky po tom, ako Usámu bin Ládina zabili v Pakistane špeciálne jednotky americkej armády, všíma si spravodajská stanica Sky News. Predseda PWCF Ian Cheshire uviedol, že s peňažným darom v tom čase súhlasilo päť správcov trustu.

Nie je to prvý škandál, ktorý vrhá na charitatívnu nadáciu princa Charlesa zlé svetlo!

