Takmer 16.000 prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojenom kráľovstve sa v uplynulých týždňoch nedostalo do národného počítačového systému, z ktorého vychádzajú oficiálne údaje o denných nárastoch počtu infikovaných.

Oznámili to v nedeľu večer britské úrady, ktoré to pripísali technickej poruche. Informovala o tom stanica BBC.

Niektoré z dosiaľ nehlásených prípadov pridali k sobotňajšej bilancii 12.872 novoinfikovaných a nedeľňajšiemu číslu 22.961 nových prípadov nákazy. Podľa upozornenia na oficiálnej stránke britskej vlády prinášajúcej údaje o koronakríze sú tak počty za tento víkend, ktoré by boli rekordnými, "umelo vysoké".

Z oficiálnych údajov tiež vyplýva, že Spojené kráľovstvo v nedeľu presiahlo 500.000 potvrdených prípadov nákazy. V krajine zaznamenali od začiatku pandémie 502.978 infikovaných a viac ako 42.000 úmrtí, informovala agentúra AFP.

Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku uviedol, že technický problém sa týkal časti prípadov z 25. septembra až 2. októbra. Súčasne zdôraznil, že porucha v presune údajov neovplyvnila doručovanie výsledkov testov na ochorenie Covid-19 predmetným osobám, pričom všetci pozitívne testovaní dostali pokyn na samoizoláciu a zaradili ich do systému sledovania kontaktov, ktoré v týchto prípadoch stanovili ako prioritné.

Britský premiér Boris Johnson v nedeľu varoval, že situácia v Spojenom kráľovstve bude najmenej do Vianoc "hrboľatá", pokiaľ ide o koronakrízu. V rozhovore pre BBC povedal, že existuje "nádej" na zdolanie epidémie, pričom vyzval verejnosť, aby "sa správala bez strachu, no so zdravým rozumom".