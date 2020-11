Český prezident Miloš Zeman sa tvrdo pustil do Trumpa: Mal by to vzdať, je TRÁPNY!

Americký prezident Donald Trump by to mal vzdať a mal by umožniť svojmu nástupcovi Joeovi Bidenovi prevziať úrad. Myslí si to český prezident Miloš Zeman, podľa ktorého je Trumpova snaha označovať sa za víťaza volieb trápna.