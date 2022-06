Cieľom Ruska je oslabiť a destabilizovať demokratické štáty, uviedol Fiala vo svojom večernom prejave, ktorý odvysielala česká televízia. Ako dodal, existuje reálna hrozba, že Rusko by mohlo počas nasledujúcich týždňov alebo mesiacov zastaviť dodávky plynu do Európy.

Český premiér svoj prejav využil na predstavenie päťročného plánu pre Českú republiku, zameraného na obmedzenie jej závislosti na ruskom plyne a rope.

Štát je tu podľa Fialu na to, aby v krízovej situácii podal ľuďom pomocnú ruku a dodal, že vláda "nikoho nenechá padnúť". ČR je podľa neho na energetickú krízu pripravená, citujú Novinky.cz. Bude to však stáť veľa úsilia i peňazí a rast cien energií počas ďalších mesiacov bude šokujúci, upozornil český premiér.

"Rusko sa netají tým, že chce narušiť dôveru ľudí v štát a Rusko nás chce urobiť slabými, a teda vydierateľnými. Je tu reálna hrozba, že Rusko v nasledujúcich mesiacoch otočí kohútikom a vypne plyn a ropu, aby nám spôsobilo problémy," vyhlásil Fiala.

Pomôcť má podľa neho navýšenie kapacít plynovodov a ropovodov z krajín EÚ, získanie kapacít v termináloch pre skvapalnený zemný plyn (LNG) na mori či podpora výstavby bezemisných zdrojov energie.

"Bohužiaľ ČR patrí medzi niekoľko málo krajín, ktorých závislosť (od ruských komodít) je vysoká. Je to priamy dôsledok toho, ako sa správali minulé vlády. Priamy dôsledok tejto krátkozrakej politiky dolieha na naše domácnosti a firmy práve v týchto mesiacoch," vyčítal Fiala predchádzajúcej vláde to, že nepodnikla žiadne kroky k energetickej nezávislosti Česka.

Občania ČR sa v posledných mesiacoch okrem rastúcej inflácie pociťujú aj s rastúce ceny energií. Kabinet preto vyhradil 66 miliárd českých korún z rozpočtu na pomoc firmám a domácnostiam pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu, alebo pristúpil aj k zrušeniu poplatku za obnoviteľné zdroje, píšu Novinky.cz.

"Naším hlavným cieľom musí byť energeticky sebestačná Česká republika. Masívne podporíme výstavbu fotovoltaických elektrární. Bude nás to stáť veľa úsilia a veľa peňazí, ale je to cesta, ktorá sa nakoniec bohato oplatí. Je to investícia do našej energetickej suverenity,” dodal Fiala.