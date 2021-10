V posledných dňoch silnejú hlasy, podľa ktorých už nemôže Zeman funkciu náležite vykonávať. Ak by sa tak rozhodol, mohol by parlament aktivovať článok 66 ústavy a právomoci ho zbaviť. Informoval o tom v pondelok server iDNES.cz. Či by malo plénum hlasovať o vyhlásení prezidenta Zemana za neschopného vykonávať funkciu, už rokovala senátna komisia pre Ústavu ČR dvakrát, a to v júni a v júli. Vtedy rokovanie ale neodporučila.

Ak by sa rokovanie odohralo, museli by sa na rozhodnutí zbaviť Zemana jeho právomocí zhodnúť obe komory parlamentu, rozhodnutie by musela urobiť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov i senátorov. Ak by tak urobili, Zeman by zostal v úrade, výkon by však prešiel čiastočne na predsedu vlády, čiastočne na predsedu Poslaneckej snemovne.

Ako ale vysvetlil ústavný právnik a prorektor Karlovej univerzity Aleš Gerloch, rozhodnutie nemôžu poslanci a senátori urobiť len tak. "Mali by vychádzať z nejakých konkrétnych podkladov, v danom prípade zo zdravotnej dokumentácie alebo nejakej lekárskej správy, ktorá by bola na tento účel poskytnutá," uviedol pre iDNES.cz.

Zákon totiž priamo nepočíta so zdravotnou nespôsobilosťou. "V zásade sa vychádza z toho, že by to mala byť nesporná situácia. Teda situácia, keď je napríklad prezident republiky unesený alebo sa dlhodobo zdržiava napríklad v zahraničí a odmieta sa vrátiť alebo je v bezvedomí a nemôže vykonávať úrad," vysvetlil Gerloch, za akých podmienok by mohlo dôjsť k odobratiu právomocí. Ak by parlament skutočne rozhodol, že Zeman už nie je schopný vykonávať prezidentskú funkciu, mohla by sa hlava štátu brániť na ústavnom súde. Ten by o veci rozhodol v zrýchlenom konaní.

Zemana v nedeľu previezli sanitkou do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Teraz leží na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO). Podľa hovorkyne nemocnice Jitky Zinke je v stabilizovanom stave a stará sa o neho tím zdravotníkov špecializovaných na intenzívnu starostlivosť.

Zemanov ošetrujúci lekár a riaditeľ nemocnice Miroslav Zavoral v nedeľu uviedol, že dôvodom hospitalizácie sú komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanovo chronické ochorenie, pre ktoré je liečený. "To znamená, že my presne poznáme diagnózu. Tým spôsobom sme schopní zacieliť liečbu tak, ako má vyzerať," povedal novinárom.