To ale rovnako musí mať aj infikovaná osoba, s ktorou sa stretnú. Karanténu nebudú musieť absolvovať ani ľudia, ktorí už túto chorobu prekonali počas posledných troch mesiacov. Informovala na svojom webovom portáli televízia Nova.

Nové pravidlá začnú platiť ešte tento týždeň. "Chceme, aby sa eliminovali prípady bezrizikovej karantény - napríklad keď sa niekto stretne s pozitívne testovaným, ale obaja v tej chvíli mali rúško alebo respirátor," uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na tlačovom brífingu, kde oznámil zmeny v systéme karantén. Aj títo ľudia však podľa Vojtěcha musia pozorne sledovať svoj zdravotný stav a spojiť sa s lekárom v prípade prejavenia príznakov ochorenia.

Podľa nových pravidiel karanténu nebudú musieť absolvovať ani ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali počas posledných 90 dní a stretnú sa s infikovanou osobou. Majú totiž už vytvorené protilátky. Podľa Vojtecha by tak v karanténach malo vďaka týmto zmenám končiť menej ľudí.

V týždni od budúceho pondelka by tiež malo začať fungovať takzvané "sebatrasovanie", v rámci ktorého budú nakazení sami do online formulárov zadávať, s kým a kde sa v poslednej dobe stretli. "K dispozícii bude webový formulár, ktorý môžu ľudia vyplniť. Bude to veľká časová úspora," uviedol Vojtěch. V rovnaký deň tiež začnú fungovať formuláre pre príjazd z rizikových krajín.

Vojtěch spoločne s premiérom Andrejom Babišom tiež uistili, že napriek nárastu aktívnych prípadov je kapacita nemocníc dostatočná a lôžok na JIS, ARO alebo tých s "kyslíkom" je dostatok.