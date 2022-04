Paradoxne, nakoniec to bol on, kto sa ukázal byť vo vzťahu neverný. Nezostalo však len pri tom – vzťah od začiatku odsúdený na bolesť a utrpenie sa takmer skončil tragicky. Nechýbalo veľa a Cynthi mohla zomrieť. Jack ju na ulici 11-krát bodol nožom a prestal až v momente, keď sa mu nôž zasekol o jej rebrá. Súd ho nakoniec poslal za mreže na 16 rokov.

Cynthi zverejnila zábery poranení, aby varovala ostatné ženy >>

Mladá Češka sa presťahovala do prímorského mesta Scarborough spolu so Suttonom ešte v roku 2021, píše britský denník Daily Mail. Zoznámili sa rok predtým v Česku, kde muž pracoval.

Varovné signály si Cynthi spočiatku nevšimla. „Keď nad tým teraz premýšľam, láska je fakt slepá,“ citoval ju Daily Mail. Po štyroch mesiacoch zistila, že jej je Sutton neverný, no keďže zúrila pandémia covidu, z praktických aj emociálnych dôvodov zostali spolu. Sutton ju navyše psychicky vydieral, že ak sa s ním Cynthi rozíde, zabije sa a bude to jej vina.

Ukradol jej občiansky preukaz

Znakov, že Jack je nebezpečný a najmä emociálne nestabilný, pribúdalo, a tak sa nakoniec od neho odsťahovala ku kamarátke Amy. Teraz už rozídení milenci sa neskôr znova stretli, vraj aby prebrali niektoré veci, no Jack jej ukradol občiansky preukaz.

Keď na to Cynthi prišla, chcela, aby jej ho vrátil, a Jack zase požadoval stretnutie. K osudovému momentu prišlo 10. decembra. Cynthi sprevádzala aj Amy, no nikto nepredvídal, že zúfalý a ohrdnutý neverník vytiahne nôž a začne svoju dávnu lásku bodať. „Necítila som bolesť, bola som hrozne vystrašená. Čo sa stalo som si uvedomila, až keď sa mi nôž zasekol v rebre. Potom ma len kopal do hlavy. Polícia prišla až o osem minút,“ spomína si napadnutá žena.

Jack Sutton si pred ohavným činom očividne hľadal informácie o tom, koľko rokov za mrežami by za vraždu Cynthi dostal. Zdroj: Instagram/cynthidolgeu

Do nemocnice ju previezli vo vážnom stave. Mala poranených viacero orgánov vrátane pľúc či pečene. „Veľmi dlho som sa na seba nedokázala pozrieť v zrkadle, pretože jazvy mi ho pripomínali. Teraz však o tom už dokážem rozprávať, pretože možstvo ľudí síce vie o domácom násilí, no to mentálne bolí oveľa viac, len iným spôsobom,“ uzatvorila Cynthi, ktorá sa po incidente presťahovala naspäť do Česka.