Česká vláda v utorok rozhodla, že od 12. apríla sa do škôl vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl aj deti v predškolskom veku. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Podľa návrhu ministrov školstva Roberta Plagu a zdravotníctva Jana Blatného bude návrat žiakov prvého stupňa prebiehať podľa rotačného princípu. To znamená, že by sa školáci po týždňoch striedali. Zatiaľ čo jedna trieda bude počas týždňa v škole, druhá bude v rovnakom čase doma. Nasledujúci týždeň to bude naopak. K tomuto plánu má však výhrady premiér Andrej Babiš, pripomína iDNES.

Žiaci budú musieť v škole dvakrát týždenne podstúpiť antigénový test na covid. Podľa ministerstva školstva nie je možné, aby si deti robili test doma samé. Pri testovaní detí v škole bude môcť byť prítomný ich zákonný zástupca.

Ministri sa tiež v utorok zaoberali aj podobou protipandemických opatrení po uplynutí núdzového stavu, ktorý končí v nedeľu 11. apríla. Vláda už podľa premiéra Babiša nebude žiadať o jeho predĺženie, čo znamená, že s jeho uplynutím sa zároveň skončí zákaz cestovania medzi okresmi i nočný zákaz vychádzania. Po novom sa bude môcť v interiéri spoločne stretnúť maximálne desať ľudí, v exteriéri 20.

Ministerstvo zdravotníctva podľa Blatného od stredy umožní nemocniciam poskytovať inú než neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto obmedzenie platilo od decembra. Blatný okrem toho potvrdil, že druhú dávku vakcíny proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna bude možné podávať 38 až 42 dní po zaočkovaní prvou dávkou. To umožní, aby aspoň jednu dávku vakcíny dostalo viac ľudí.

Minister Blatný tiež po rokovaní kabinetu potvrdil to, čo avizoval ešte pred jeho začatím - že vďaka zlepšujúcej sa epidemickej situácii ponúkne Česko voľné nemocničné lôžka okolitým krajinám. ČR má podľa neho k dispozícii približne 50 lôžok.

Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček skôr počas utorka na svojom twitterovom účte informoval, že V Česku sa od 12. apríla otvoria obchody s detským oblečením a obuvou, papiernictvá, čistiarne, práčovne, zámočníctva či farmárske trhy. Zoologické a botanické záhrady budú môcť od tohto dátumu taktiež obnoviť prevádzku vo vonkajších priestoroch. Kapacitu návštevníkov však budú musieť obmedziť na 20 percent. Podľa Havlíčka sa otvoria aj opravovne zariadení pre domácnosti i predaj náhradných dielov do automobilov.