Česká metropola Praha sa stala podľa prieskumu magazínu Time Out najkrajším mestom planéty. Informoval o tom v nedeľu webový spravodajský portál Novinky.cz.

Hodnotenie rebríčka sa zakladá na ankete medzi 27.000 ľuďmi na celom svete. Magazín sa samotných obyvateľov pýtal na kvality ich domovských miest, pričom na Prahe vyzdvihlo 83 percent rezidentov práve jej malebný vzhľad tvorený historickými ulicami, v ktorých sa snúbi gotika s renesanciou, barokom i secesiou.

"Či sa už túlate po Karlovom moste alebo sa pozeráte na Staromestský orloj, deň strávený v Prahe je vždy spojený s úchvatnou architektúrou," píše Time Out. "Nie sú to však len budovy, za vynikajúcimi výhľadmi zamierte do Letenských sadov a za niečím pokojnejším na nábrežie Vltavy," vymenúva tento globálny magazín ďalšie z pražských predností.

Staromestský orloj. Zdroj: Getty Images

Okrem toho, že sa Praha stala v hlavnej kategórii rebríčka najkrajším a siedmym najlepším mestom sveta, obsadila tiež druhé miesto za relaxáciu. Podľa magazínu k českej metropole jednoducho patrí kúpiť si kávu a len tak si vychutnávať okolitú atmosféru.

Druhé miesto obsadilo Chicago

Za druhé najkrajšie mesto sveta zvolil časopis Chicago. Zvyšok rebríčka zatiaľ nie je k dispozícii, Time Out ho pravdepodobne zverejní postupne. Prvú priečku v hlavnom rebríčku najlepších miest obsadilo San Francisco, druhú Amsterdam a tretiu Manchester.

Medzinárodný týždenník The Economist zaradil medzi päť najbezpečnejších miest pre rok 2021 (v tomto poradí) Kodaň, Toronto, Singapur, Sydney a Tokio. Vyhodnocoval pritom 76 rôznych ukazovateľov v rámci osobnej, zdravotnej, environmentálnej, infraštruktúrnej a digitálnej bezpečnosti obyvateľov.

