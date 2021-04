Pre televíziu Nova to v nedeľu potvrdil český premiér Andrej Babiš. Od 12. apríla tak podľa slov Babiša prestane platiť zákaz cestovania medzi okresmi, ako aj zákaz nočného vychádzania.

"Faktom je, že núdzový stav (11. apríla) končí, predlžovať ho nebudeme, pôjdeme podľa pandemického zákona," uviedol Babiš.

Núdzový stav začal v Česku platiť 5. októbra minulého roka a odvtedy bol viackrát predĺžený. Vláda ho môže vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne. Tá naposledy schválila jeho predĺženie 26. marca, a to o 14 dní s platnosťou do do 11. apríla.

Cestovanie medzi jednotlivými regiónmi ČR je výrazne obmedzené od začiatku marca. Výnimky platia len pre ľudí cestujúcich do práce, na úrad či k lekárovi. Medzi 21.00 h a 05.00 h tiež platí zákaz vychádzania, pripomína portál Novinky.cz.

Babiš pre TV Nova tiež uviedol, že návratom detí do škôl sa bude vláda zaoberať budúci týždeň. Najprv by sa podľa neho mali vrátiť do školských lavíc najmenšie deti.

