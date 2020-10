V Česku dokončili PRVÚ poľnú nemocnicu: Pozrite si úchvatné VIDEO, takto to tam vyzerá! ×

Zhruba 18 hodín mali českí predajcovia na to, aby sa pripravili na zatvorenie obchodov. To však nebolo nič v porovnaní s intenzitou náletov, aké na predajne podnikli „nákupovchtiví“ Česi. Zatiaľ čo občania bláznili, vojaci v Letňanoch finišovali so stavaním historicky prvej poľnej nemocnice v ČR.