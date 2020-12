Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 9609. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa celková bilancia obetí často mení.

Česko v súčasnosti eviduje 65.548 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 581.079 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 505.922 osôb. Do pondelka ku 7.58 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4203 pacientov, pričom 556 z nich je vo vážnom stave, približuje portál Novinky.cz.

Zdroj: Profimedia

Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, po predchádzajúcom poklese opäť rýchlo stúpa. Napriek tomu v ČR naďalej platí tretí stupeň opatrení.

Vláda však v pondelok bude rokovať o sprísnení epidemiologických obmedzení na štvrtý stupeň, pretože hodnota indexu Protiepidemického systému (PES) už týždeň ostáva na čísle 71, ktoré zodpovedá práve tomuto stupňu, približujú Novinky. Prechod na prísnejší stupeň reštrikcií podporuje aj premiér Andrej Babiš.

Zdroj: Profimedia

Návrat do štvrtého stupňa rizika by znamenal zavedenie nočného zákazu vychádzania, tvrdšie obmedzenia zhromažďovania, ako aj chodu škôl, športovísk, hotelov či reštaurácií. Obchody a služby by ďalej fungovali, avšak s obmedzeniami počtu ľudí na meter štvorcový. Sprísnené opatrenia by pravdepodobne začali platiť od druhej polovice alebo od konca budúceho týždňa, uviedol minulý piatok minister zdravotníctva Jan Blatný.

