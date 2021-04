O zvýšenej seizmickej aktivite v západnýh Čechách informoval portál iMeto.sk. Dnes (10.4.) dopoludnia sa v oblasti Chebska na severozápade Čiech vyskytlo zemetrasenie s magnitúdou 3,0. Sprevádzané bolo desiatkami ďalších otrasov, ktorých magnitúda sa pohybovala do 2.

Silné zemestrasenie sprevádzolo niekoľko značných otrasov. Vedci doposiaľ neprišli s adekvátnym dôvodom vzniku zemetrasení. Podľa Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR májú obyvatelia v oblasti dočinenia s rojom zemetrasení.

V západných Čechách bola zvýšená aktivita zemského povrchu zaznamená už od 7. apríla, pričom najsilnejšie otrasy pocítili obyvatelia dnes. Vedci z Geofyzikálneho ústavu uvádzajú, že v postihnutej oblasti už bol zaznamenaný podobný roj. A to koncom minulého roka a začiatkom tohto roka.

Najsílnejší otras pocítili aj obyvatelia, ktorí sa nachádzali neďaleko epicentra mesta Luby. Otrasy boli zaznamená až do desiatok kilometrov od epicentra. „Bolo to, ako keď na drevenom strope niekto dube, ale vychádzalo to zospodu,“ popísal zemetrasenie pre obyvateľ z Krajkovej.

Jozef Horálka, ktorý je členom Geofyzikálného ústavu AV ČR, nevylúčil ďalší možný výskyt otrasov. Dodal, že možné otrasy by mali byť intenzívnejšie.

Chebsko zažilo najsilnejšie zemetrasie a to v roku 1985. Zemetrasenie správadzali otrasy s magnitúdou 4,6 a spôsobili značné škody na majetku obyvateľov. Táto lokalita patrí medzi najaktívnejšie seizmologické oblasti v Európe.