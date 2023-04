Ako informuje portál iDNES.cz český lekár s hodnosťou podplukovníka v podnapitom stave vo vládnom lietadle buchol cez zadok tamojšiu hygieničku, ktorá merala účastníkom výjazdu teplotu. Muž sa podľa ministra dopravy ospravedlnil. Ambasáda v Soule je v kontakte s juhokórejskými orgánmi.

Podľa nej nebol priamo členom českej delegácie, do Kórey s ňou ale pricestoval. Prípadom sa zaoberajú tamojšie úrady a rieši ho aj české ministerstvo obrany, pod ktoré lekár spadá. Chystá sa ho potrestať.



"Podľa mojich informácií z dnešného rána nebol pán doktor zadržaný. Musí zostať na území Južnej Kórey. Nebol členom vládnej ani podnikateľskej delegácie a na programe misie sa nijako nepodieľal. Postupovali sme po dohode s veľvyslanectvom a incident do priebehu rokovaní nijako nezasiahol," uviedol český minister dopravy Martin Kupka pre iDNES.cz.



K incidentu sa vyjadril aj český exminister zahraničných vecí Cyril Svoboda. "Je dobre, že ministerstvo obrany chce toho muža potrestať. Neprichádza do úvahy podnapitosť ani samotný útok na tú hygieničku. Zhoršuje to našu povesť. Česká republika sa má ospravedlniť, uviedol pre CNN Prima NEWS Svoboda s tým, ide o hanbu, ktorá sa nesmie opakovať.

"Som v šoku. Je to hanba českej delegácie. Nepamätám si, že by sa niečo také stalo, keď som ako minister viedol delegáciu. Je to za hranicou akejkoľvek slušnosti. Politickú zodpovednosť za to nesie minister. Vládne lietadlo nie je večierok, kaviareň ani krčma," dodal Svoboda.

Incidentom sa už zaoberajú kórejské aj české úrady. "Môžeme potvrdiť, že riešime konzulárny prípad českého občana v Soule, ktorý pricestoval s ministerskou delegáciou," povedal hovorca ministerstva zahraničia Daniel Drake.