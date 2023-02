"Chcel by som vysvetliť českej verejnosti, že tento typ pomoci, napríklad dodávanie elektrocentrál vrátane káblových zväzkov a podobne (...), je v našom záujme," povedal Rakušan.

Český minister vnútra Vít Rakušan Zdroj: Profimedia

Česko by podľa neho malo Kyjevu pomôcť aj so zvládaním problémov s vnútorne vysídlenými utečencami v rámci Ukrajiny a so zaistením dostatočnej infraštruktúry. "Aby sme predchádzali nebezpečenstvu a potenciálnosti akejkoľvek ďalšej utečeneckej vlny, ktorá by mohla prísť, je v našom záujme týmto spôsobom pomáhať," vysvetlil Rakušan.

Okrem toho česká vláda schválila nariadenie, na základe ktorého sa zjednodušia pravidlá poskytovania pomoci. HZS ČR bude môcť byť "logistickou spojkou" vo chvíli, keď súkromný darca bude chcieť poskytnúť Ukrajine dar, ale nemá možnosť ho tam doručiť.

Na snímke ukrajinskí vojaci Zdroj: Ben Birchall

ČR takýmto spôsobom daruje digitálne technológie. "Dnes išlo o 378 balíčkov komponentov ICT technológií v hodnote jedného milióna českých korún," spresnil Rakušan.

Nariadenie tiež v praxi znamená, že pri pomoci v hodnote do 200 miliónov korún (viac ako 8,4 milióna eur) by o nej nemusela rozhodovať celá vláda, ale iba ministerstvá vnútra a zahraničných vecí.