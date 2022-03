Česko poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote minimálne 725 miliónov korún (29 miliónov eur). V diskusnej relácii Českej televízie to v nedeľu povedala ministerka obrany ČR Jana Černochová.

O aký materiál pôjde, z bezpečnostných dôvodov neuviedla, bude však vychádzať zo zoznamu vecí, ktoré požaduje ukrajinská vláda. Česko doteraz poslalo na Ukrajinu guľomety, útočné pušky, samopaly a náboje do týchto zbraní, ako aj protilietadlové strely.

Ukrajincom česká vláda poskytla i bližšie nešpecifikovaný vojenský materiál a tiež zdravotnícku pomoc. Členovia bezpečnostnej komunity naznačujú, že súčasťou dodávky na Ukrajinu sú aj ťažké zbrane, napríklad vojenská kolesová technika.

Černochová skritizovala súčasný postoj OSN ku konfliktu na Ukrajine. Organizácia by podľa nej mala prehodnotiť svoju doterajšiu politiku, pretože Rusko na Ukrajine sústavne porušuje ľudské práva.

Po nedeľňajšom bombardovaní ukrajinskej základne nachádzajúcej sa 20 kilometrov od poľských hraníc navrhla vyslať na Ukrajinu jednotky mierových síl, ktoré by dohliadali na dodržiavanie bezpečnosti pri humanitárnych koridoroch.

"Ak OSN nie je schopná nastoliť také pravidlá, ktorými by dohliadala na to, aby neboli takýmto spôsobom porušované ľudské práva, tak nech sa rozpustí," povedala Černochová. Aj z tohto dôvodu sa na budúci týždeň stretne s ministrami obrany USA a Británie. Ministerka je však podľa vlastných slov proti zapojeniu sa NATO do konfliktu na Ukrajine.