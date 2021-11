V Česku v pondelok zaznamenali 7591 nových prípadov nákazy koronavírusom – najviac od konca marca a približne o 77 percent viac než pred týždňom. Českému rozhlasu to v utorok povedal riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek.

Stúpa aj počet hospitalizácií s covidom: v pondelok ich bolo 1813, čo bolo o 185 viac než v nedeľu. Dovedna 284 pacientov sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Dve tretiny z pacientov, ktorých prijali na JIS v priebehu pondelka, tvorili nezaočkovaní.

Ako ďalej pokračoval Dušek, na JIS sa nachádzajú prekvapivo aj pacienti vo veku okolo 45 rokov.

Za pondelok pribudlo 32 úmrtí s covidom, ich celkový počet tak dosiahol 30.807.

Zaočkovať sa nechalo v priebehu pondelka 26.409 ľudí. Napríklad pred mesiacom bol denný počet zaočkovaných iba niečo cez tisíc.

Reprodukčné číslo ukazujúce, koľko ľudí nakazí v priemere jeden infikovaný, je teraz na hodnote 1,30.

"Vidíme nárast (infekcií) u dospelej populácie od 30 do 50 rokov, a to väčšinovo u neočkovaných. To však, samozrejme, môže byť skreslené aj tým, že očkovaní sa testujú oveľa menej než neočkovaní," upozornil Dušek.

Vlani v tomto období pribúdalo denne od 11.000 do 15.000 nových prípadov nákazy. Hospitalizovaných s covidom bolo vtedy okolo 7500 ľudí a vo vážnom stave bolo 1100 pacientov.