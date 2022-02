Ak sa pandemická situácia v Českej republike bude vyvíjať ako doposiaľ, od marca ostane jediným protipandemickým opatrením povinnosť nosiť vo vnútorných priestoroch respirátor. Oznámil to v stredu premiér Petr Fiala, informuje TASR na základe informácií spravodajského servera Seznam Zprávy.

Česká vláda v stredu rozhodla o zrušení kontrol covidpasov v reštauráciách, službách a na hromadných kultúrnych a športových podujatiach. Od štvrtka sa rušia všetky limity počtu osôb v predajniach či pri stole v pohostinstvách.

Do 18. februára ešte bude platiť limit 1000 divákov na kultúrnych a športových podujatiach. Po novom budú môcť potom do hľadiska vpustiť 1000 divákov na sedenie plus polovicu zvyšnej kapacity. "Postupne budeme zvyšovať počty účastníkov na kultúrnych a športových akciách s výhľadom, že od 1. marca ostane len veľmi málo obmedzujúcich opatrení – prakticky len nosenie respirátorov," oznámil Fiala, ktorý očakáva ďalšie zlepšenie pandemickej situácie v priebehu marca.

Povinnosť preukazovať sa covidpasom v niektorých prevádzkach už zrušil Najvyšší správny súd. Vláda ešte minulý týždeň rozhodla, že povinné testovanie nezaočkovaných a neprekonavších vo firmách a tiež v školách skončí 18. februára.

V platnosti však ostáva povinnosť karantény v prípade pozitívneho testu na koronavírus – aj antigénového – a kontaktu s nakazenou osobou. Karanténa má v prípade bezpríznakového priebehu trvať päť dní, nasledujúcich päť dní sa odporúča nosiť respirátor.

Karanténu v prípade pozitívneho antigénového testu môže skrátiť negatívny PCR test. V karanténe, resp. izolácii bolo v utorok podľa oficiálnych údajov takmer šesť percent obyvateľov ČR.