Reštaurácie v Česku budú musieť svoje prevádzky od štvrtka zatvoriť už o 22.00 h. Povedal to v utorok denníku Mladá fronta DNES minister zdravotníctva Roman Prymula s tým, že oficiálne bude sprísnenie obmedzení oznámené v stredu.

"Ľudia tam môžu byť v skoršom čase a bohužiaľ to je jedno z najrizikovejších miest. Opatrenie, ktoré sa týkajú skrátenia (otváracích hodín reštaurácií) na desať hodín večer sa skutočne stane," vyhlásil nový minister, ktorý v pondelok nahradil vo funkcii Adama Vojtěcha.

Voči pozmenenej dobe gastronomických zariadení sa ohradili ich prevádzkovatelia, podľa ktorých ide o radikálny zásah do ich podnikania. Luboš Kastner, ktorý v Asociácii malých a stredných podnikov reprezentuje reštaurácie, navrhol, aby bolo povolené aspoň objednanie si jedla do 22.00 h, pričom by prevádzky zostali otvorené do 23.00 h.

Obmedzenia budú platiť od štvrtka aj pre športové podujatia s účasťou divákov. Ako píše portál iDNES.cz, rezort zdravotníctva zrejme obmedzí počet účastníkov na 100 na vonkajších akciách a na 50 vo vnútri. Výnimky by mali dostať menej rizikové podujatia.