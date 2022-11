"Výskum v súčasnosti ešte beží, ale už teraz je isté, že sa podarilo znovuobjaviť dávno stratenú hrobku jednej z najvýznamnejších osobností nekráľovského pôvodu v období staviteľov pyramíd Starej ríše," uviedol ústav.

V podzemí sa nachádzala veľká pohrebná komora so žulovým sarkofágom, ktorá však bola podľa výskumníkov vykradnutá už v staroveku. Aj po 4400 rokoch dosahuje výšku viac ako štyri metre.

Hrobka pokrývala plochu 1000 metrov štvorcových a pri vchode do kaplnky sa zčasti zachovala pôvodná maľba so scénou, ako mäsiari porážajú dobytok určený ako obetu. "Podarilo sa nájsť aj niekoľko fragmentov reliéfov, z nich niektoré zachytávajú časti postavy princeznej Chamaat," spresnil ústav.

Vedúcim expedície je profesor Miroslav Bárta. "Táto hrobka a osobnosť jej majiteľa sú úplne zásadné pre pochopenie počiatku trendov, ktoré viedli ku kolapsu obdobia staviteľov pyramíd," povedal Bárta. V dôsledku vysychania rieky Níl sa začal podľa jeho slov prejavovať úbytok zdrojov a narastal vplyv lobistov. "Mocné rodiny v štáte sa stávali stále mocnejšími a nezávislejšími na panovníkovi, stavali si monumentálne hrobky a dávali najavo svoj vplyv," vysvetlil.

Some 50-80 tons of machined white calcite was brought up from the tunnels and chambers beneath the step pyramid of Djoser at Saqqara, and then bulldozed. Sometimes you can find pieces that still show advanced tooling and machining. These likely lined the +5km of tunnels/chambers pic.twitter.com/N83o3qr96G