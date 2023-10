Česká vláda na stredajšom rokovaní potvrdila, že náhodné kontroly na hraniciach so SR, ktoré sa začali od polnoci z utorka na stredu, budú v platnosti minimálne desať dní. Bez tohto súhlasu by pokračovať nemohli. Podľa českého premiéra Petra Fialu sa už po niekoľkých hodinách ukázalo, že opatrenie je účinné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Vláda potvrdila, že náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom budú trvať minimálne desať dní," vyhlásil Fiala. Česko to podľa jeho slov nerobí izolovane, ale postupuje v koordinácii s Poľskom, SR a ďalšími krajinami. "Ukazuje sa, že to opatrenie funguje. Ukazuje sa to už od dnešného rána, keď došlo k zachyteniu niekoľkých desiatok nelegálnych migrantov," dodal premiér.

Česko by podľa aktuálnych čísel nepristupovalo k znovuzavedeniu kontrol na hranici so SR, ak by takéto opatrenie nezaviedlo Poľsko, zdôraznil český minister vnútra Vít Rakušan. "Avšak keď dominantné migračné prúdy idú práve cez Poľsko, tak ak tam vznikne prirodzená bariéra v podobe hraničných kontrol, v tej chvíli by sme efekt videli na druhý deň – mali by sme nárast migrantov prúdiacich cez naše územie rádovo v stovkách nahor," povedal Rakušan.

Počty nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ podľa predsedu českej vlády narastajú a znova sa oživujú niektoré trasy, ktorými ľudia prúdia aj do strednej Európy. Potrebné sú podľa neho aktívne a preventívne kroky.

"To, čo sa teraz deje, nie je dôsledkom migračného paktu, ako tu nekompetentne tvrdí predseda hnutia ANO Andrej Babiš," zdôraznil Fiala. Naopak, podľa českého premiéra sa to deje práve preto, že EÚ zatiaľ nemá niečo podobné ako migračný pakt alebo iný účinný súbor opatrení, ktorý by chránil vonkajšie hranice EÚ, zlepšil návratovú politiku či pracoval s tretími krajinami, kde problémy vznikajú.

Česko, Poľsko a Rakúsko zaviedli dočasné náhodné kontroly na hraniciach so SR, ktoré začali platiť o polnoci z utorka na stredu. Slovensko následne zaviedlo rovnaké opatrenie na hraniciach s Maďarskom.