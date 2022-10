Česká vláda predĺžila dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 15 dní. Po štvrtkovom zasadnutí vlády o tom informoval český premiér Petr Fiala. V platnosti tak kontroly zostávajú do 12. novembra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"To je opatrenie, ktoré naozaj nerobíme radi, ale tá situácia to vyžaduje," povedal Fiala. Zavedenie kontrol podľa neho prinieslo výsledky. "Znižujeme nelegálnu migráciu a bránime tomu, aby sa táto cesta nelegálnej migrácie smerom do Európy a do Českej republiky posilňovala alebo dlhodobo etablovala," spresnil predseda vlády.

Opatrenie musí byť podľa jeho slov v platnosti tak dlho, ako to bude potrebné. "Uvidíme ďalej, ako sa tá situácia bude vyvíjať," uviedol premiér a dodal, že prebiehajú intenzívne rokovania na úrovni ministrov vnútra. Pripomenul, že on o situácii hovoril minulý týždeň so slovenským premiérom Eduardom Hegerom.

Podľa Fialu musí Česko reagovať na to, čo sa deje v okolitých štátoch. S tým súhlasí aj minister financií Zbyněk Stanjura, ktorý zdôraznil, že Nemecko predĺžilo kontroly na hraniciach s Rakúskom o šesť mesiacov. Naznačil, že Česko bude pravdepodobne chcieť kontroly predĺžiť aj po 28. novembri, keď už bude potrebovať notifikáciu Európskej komisie.

Za posledný deň podľa údajov českej polície na sociálnej sieti Twitter zadržali na hraniciach 212 nelegálnych migrantov a jedného prevádzača. Na základe readmisnej dohody poslali 83 z nich späť na Slovensko.

Celkovo od zavedenia dočasných kontrol na česko-slovenskej hranici zadržali príslušníci českej polície, colnej správy a armády takmer 5500 nelegálnych migrantov a 74 prevádzačov. Dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch a na tzv. zelenej hranici fungujú od 29. septembra. Zapríčinil to zvyšujúci sa počet utečencov pôvodom najmä zo Sýrie, ktorí smerujú prevažne z Turecka do Nemecka a Rakúska.

Česká vláda opatrenie pôvodne schválila na desať dní, potom sa rozhodla predĺžiť ho o 20 dní. Štvrtkové predĺženie je druhé v poradí. Česko má právo predlžovať dočasné kontroly na základe rozhodnutia vlády do 28. novembra. Na prípadné ďalšie predlžovanie potrebuje notifikáciu Európskej komisie.