Česi schválili NOVINKU pre LGBTQ+ komunitu: AHA, čo budú môcť páry rovnakého pohlavia!

Registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia by sa mohli dať uzavrieť na každom matričnom úrade v Českej republike. Doteraz to bolo možné len na štrnástich matrikách v krajine. Zmena je súčasťou novely zákona o matrikách, ktorej návrh v stredu schválila vláda. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.