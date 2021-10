Česko od pondelka v rámci tzv. mapy cestovateľa sprísni podmienky návratu z Dánska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Tie sa presunú z oranžovej do červenej kategórie, čo sú krajiny s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Bulharsko, Chorvátsko či Slovensko budú patriť medzi územia s veľmi vysokým rizikom nákazy.

Rozhodlo o tom české ministerstvo zdravotníctva. Informovali o tom v piatok spravodajské servery Novinky.cz a iDNES.cz. Nórsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko doteraz patrili do oranžovej kategórie, teda skupiny krajín so stredným rizikom nákazy koronavírusom. Od 1. novembra sa presunú do červenej kategórie, v ktorej sú Belgicko, Fínsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Grécko.

Naopak z červenej kategórie s vysokým rizikom sa do oranžovej skupiny so stredným rizikom presunie Cyprus. V tejto kategórii sú aktuálne Andorra, San Maríno, Švédsko, Švajčiarsko, Baleárske ostrovy, Francúzsko, Monako a Portugalsko vrátane Azorských ostrovov.

Slovensko bude tmavočervené

Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko a Írsko, ktoré doteraz patrili do červenej kategórie, budú odteraz v tmavočervenom pásme, čo sú oblasti s veľmi vysokým rizikom nákazy. Pripoja sa tak k Lotyšsku, Rumunsku, Estónsku, Litve, Slovinsku a tretím krajinám mimo EÚ.

Pre návrat z krajín z tmavočervenej kategórie platia rovnaké pravidlá ako pri návrate z červenej kategórie.

Ešte pred návratom do Česka musia ľudia vyplniť príjazdový formulár. Tí, ktorí sa vracajú z červenej a tmavočervenej oblasti, musia zároveň pred návratom absolvovať antigénový alebo PCR test, ak pri návrate použijú hromadnú dopravu. Pre tieto osoby platí aj povinnosť absolvovať po návrate do Česka PCR test, a to najskôr na piaty deň a najneskôr na 14. deň po vstupe na územie ČR.

V prípade využitia individuálnej prepravy nie je potrebné podstúpiť test pred začatím cesty, ale cestujúci musia pri vstupe na územie ČR podstúpiť PCR test – najskôr na piaty deň a najneskôr na 14 deň. Do poslania výsledku musia nosiť respirátor.