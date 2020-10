Kabinet rozhodol o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.

Až na výnimky nebudú môcť ľudia vyjsť von z domu medzi 21.00 h SEČ a 05.00 h SEČ. Cez deň budú môcť ísť ľudia mimo domu len za prácou a podnikaním a cestovať len za rodinou a blízkymi osobami. Takisto budú môcť ísť nakúpiť základné životné potreby ako potraviny, lieky, hygienické potreby, pohonné hmoty alebo krmivo pre zvieratá - alebo zaistiť potreby svojim blízkym a príbuzným.

V noci dostanú výnimku ľudia na cestu do zamestnania, na neodkladné cesty a na prechádzku so psom do 500 metrov od domova. Ďalším opatrením je zavedenie práce z domu (home office). "To by malo byť prikázané všade tam, kde je to možné,"oznámil minister s tým, že sa to týka všetkých štruktúr, štátnych aj neštátnych.

Vláda rokovala o opatreniach na videokonferencii od 14.00 h SEČ. Prizvaní boli aj ekonomickí experti, ktorí sa na prísnejších opatreniach zhodli s kabinetom. Tvrdšie kroky avizoval už v nedeľu český premiér Andrej Babiš. Vtedy vyzval ľudí, aby dodržiavali všetky opatrenia, a uviedol, že keď sa nestane zázrak, bude musieť vláda znovu ďalej opatrenia sprísňovať.

Do konca týždňa by sa malo vyjasniť, či núdzový stav v Česku bude trvať až do začiatku decembra - ten znamená aj vyššie právomoci vlády. Tá má ešte v pondelok zvažovať núdzový stav na mimoriadnej schôdzi. O predĺžení stavu núdze však musí požiadať poslancov. Poslanecká snemovňa bude o tom hlasovať v piatok 30. októbra.