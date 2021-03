Ak obyvatelia Česka ešte 14 dní vydržia a budú dodržiavať platné protiepidemické opatrenia, prvé uvoľnenie obmedzení v krajine by mohlo prísť v týždni po 12. apríli. Uviedol to v piatok český minister zdravotníctva Jan Blatný, informuje spravodajský server Novinky.cz.

"Čísla sa zlepšujú, ale stále sú to čísla nesmierne vysoké," povedal minister na tlačovej konferencii o výboji epidémie. "Je to veľmi dobrá správa, ktorá zostane dobrou, ak vydržíme v tom, aby sme naďalej - najmenej ďalšie dva týždne - podnikali všetko pre to, aby sa čísla radikálne znížili. Potom bude termín 12. apríla reálny," zdôraznil.

Situácia v Česku sa zlepšuje. Zdroj: Profimedia

Podľa Blatného by k prvým zmierňovaným opatreniam mali patriť obmedzenia pohybu medzi okresmi. Prioritou je tiež návrat detí do škôl, o ktorom by vláda mohla rozhodnúť budúci týždeň, priblížila hlavná hygienička Pavla Svrčinová.

Dodala, že chce ešte pred Veľkou nocou predstaviť upravenú podobu protiepidemického systému PES platného od novembra minulého roka, ktorý už z dôvodu nákazlivejších variantov koronavírusu nie je použiteľný, preto sa ním česká vláda už celé týždne neriadi.

Z piatkových údajov českého ministerstva zdravotníctva vyplýva, že v krajine vo štvrtok pribudol najnižší počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 za všedný deň od 8. februára. Potvrdených bolo 7853 prípadov, čo je o 2798 menej ako pred týždňom.

V ČR dosiaľ podali približne 1,5 milióna dávok vakcín proti covidu, ukončené očkovanie má viac ako 418.000 ľudí. Minister Blatný očakáva, že do konca apríla dostanú aspoň jednu dávku vakcíny dva milióny ľudí, pričom v júni by to malo byť už 60-70 percent populácie.