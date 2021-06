Česká vláda bude v kauze výbuchu dvoch muničných skladov v meste Vrbětice žiadať Rusko o vyplatenie odškodného. V pondelok to oznámil český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek, ktorého citoval český spravodajský server iDNES.cz.

Podľa Kulhánka by žiadosť o náhradu škody mohla byť ruskej vláde doručená už v najbližších dňoch, píše iDNES.cz.

K výbuchom v muničných skladoch, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014. V apríli tohto roka sa však pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do výbuchov vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky. Následne ČR vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.

Kremeľ obvinenia poprel a reagoval vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.

Kulhánek po pondelňajšom rokovaní vlády tiež priblížil, že možným odškodnením obyvateľov v okolí Vrbětíc sa bude zaoberať pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev financií a obrany.

Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček ešte v piatok avizoval, že v pondelok predloží vláde návrh postupu na finančné odškodnenie obyvateľov v blízkosti Vrbětíc. Najjednoduchším spôsobom je podľa neho prijatie mimoriadneho zákona schváleného parlamentom.

Vicepremiérka a ministerka financií Alena Schillerová doplnila, že vláda bude rokovať aj o tom, či nemôže vyplatenie odškodného zabezpečiť už existujúci zákon, píše iDNES.cz.

Z dôvodu explózie a zásahu zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré svoju prácu vo vrbětickom areáli ukončili len vlani, nemohli majitelia tamojších pozemkov hospodársky využívať stovky hektárov svojej pôdy.

Okrem toho, že boli pozemky znehodnotené a výbuchy znížili cenu tamojších nehnuteľností, mala celá udalosť aj negatívny vplyv na kvalitu života tamojších obyvateľov, citoval server iDNES.cz Stanislava Polčáka, českého europoslanca a advokáta štyroch zo postihnutých obcí ležiacich v blízkosti miesta výbuchu.

Priame škody na majetkoch obcí sa podľa Polčáka pohybujú vo výške okolo 80 miliónov českých korún, pričom ďalšie škody spôsobené obciam a ich obyvateľom odhadol až na stovky miliónov korún.

Podľa vicepremiéra Hamáčka je tiež potrebné doriešiť hĺbkovú pyrotechnickú asanáciu pozemkov v okolí areálu, v ktorom bol doteraz vykonaný len povrchový zber munície.

Rezort vnútra za týmto účelom predložil vlani v lete vláde návrh na vytvorenie fondov vo výške zhruba 100 miliónov českých korún. Ako vysvetľuje iDNES.cz, pre tento projekt sa však vtedy nenašla politická podpora a rezort ho preto stiahol. Ministerstvo vnútra však teraz návrh aktualizovalo a ministerka financií Schillerová informovala, že sa o ňom napokon bude rokovať.