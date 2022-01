Castex povinné očkovanie nevidí ako riešenie: Veľmi by nepomohlo, prinieslo by VIAC PROBLÉMOV!

Zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 v snahe zastaviť šírenie pandémie by veľmi nepomohlo, keďže takéto opatrenie by prinieslo viac problémov ako riešení. Uviedol to vo štvrtok francúzsky premiér Jean Castex v rozhovore pre televízne a rozhlasové stanice BFM TV a RMC Radio.