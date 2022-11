Americký prezident Joe Biden pred utorkovými voľbami do oboch komôr Kongresu varoval, že víťazstvo republikánov by mohlo oslabiť demokratické inštitúcie krajiny a zmariť mnohé úspechy jeho vlády. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.

"Cítime v kostiach, že naša demokracia je ohrozená a vieme, že toto je vaša chvíľa na jej obranu," povedal Biden pred jasajúcim davom na pôde univerzity v meste Bowie neďaleko Washingtonu. "Moc je vo vašich rukách," dodal.

Podľa predpovedí nestranných analytikov republikáni majú potenciál dosiahnuť v kongresových voľbách úspechy a ovládnuť nielen Snemovňu reprezentantov, ale aj Senát.

Aj keby republikáni podľa AFP získali kontrolu iba nad Snemovňou reprezentantov, zmarilo by to Bidenovu legislatívnu agendu na posledné dva roky jeho prvého funkčného obdobia a potenciálne by to mohlo viesť k oslabeniu podpory Washingtonu Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii.

Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov a 35 zo 100 členov Senátu. V niektorých štátoch sa budú konať aj regionálne voľby či voľby guvernérov.

Trump sa chystá na "veľmi dôležité oznámenie" >>>